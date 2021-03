Krimpen veroordeelt gedrag van bezoekers Mieraskerk: 'Dit pikken we niet!'

Inwoners van Krimpen aan den IJssel hebben geen goed woord over voor het gedrag van de Mieraskerk. Bezoekers van deze kerkelijke gemeente bezochten zondag in honderdtallen de dienst en een man viel een verslaggever van Rijnmond aan. "Dit pikken we niet!", klinkt het in Krimpen.

"Dat mensen geloven, dat zal wel goed wezen. Maar dit klopt toch niet?", vraagt een man zich hardop af vanuit zijn blauwe auto. "Dit moet niet kunnen. Iedereen heeft toch regels? Daar moeten de kerkgangers zich ook aan houden. Ze staan niet boven de wet."

In de Mieraskerk woonden ongeveer achthonderd mensen de zondagsdienst bij. Dat zorgt voor veel ongeloof bij Krimpenaren die niet naar deze kerk gaan. "Ik zit al maanden binnen en zie mijn kleinkinderen en kinderen niet. Die mensen zitten dan allemaal bij elkaar? Wie weet staan zij morgen wel naast me. Dan ben ik ook besmet", zegt een oudere vrouw.

Een gelovige vrouw, die samen met haar man de hond aan het uitlaten is, baalt van de beeldvorming van kerkgangers. Zij zit niet bij de Mieraskerk en woont thuis de diensten van haar kerk online bij. "We worden over één kam geschoren. Ik heb morgen ook een jurkje aan. Mensen denken dan dat ik in de Mieraskerk ben geweest, maar dat is niet zo. Dat vind ik jammer."

'Te belachelijk voor woorden'

Ook wordt er schande gesproken van het aanvallen van een journalist bij de kerk. "Dat is toch te belachelijk voor woorden?", zegt een man. "In zijn rug ook nog eens...", verzucht de oudere vrouw.

Twee mannelijke Krimpenaren zijn het gezamenlijk erover eens: dit gedrag van de kerkgangers mag niet getolereerd worden. "We kunnen dan net zo goed een kruis op de kroeg zetten. Dan gaat die ook weer open!"

Steun op sociale media

Op sociale media wordt met afschuw gereageerd op het nieuws dat een verslaggever van Rijnmond is aangevallen door een van de kerkgangers. Jacco van Giessen werd van achteren aangevallen en kreeg onder meer trappen in zijn buik."Dit kan niet, dit mag niet", "Totaal onacceptabel" en "Handen af van journalisten" is een greep van de reacties. Dat geluid komt niet alleen van collega-journalisten, maar ook vanuit de politie en de politiek. Inmiddels is een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden.



Hoofdredacteur Alex Beishuizen noemt de kerk wel de laatste plek waar je verwacht dat mensen geweld gebruiken. "Daar kom je om het geloof te belijden. Ik vind het dan verwerpelijk dat je daaraan voorafgaand geweld gebruikt."



Politieke reacties

Ook korpschef van de politie Henk van Essen heeft geen goed woord over voor de gebeurtenissen. "Dit is onacceptabel", zei hij in Buitenhof. "Journalisten moeten gewoon hun werk kunnen doen."

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel noemde persvrijheid even belangrijk als het recht van de kerkbezoekers om op zondag samen te komen. "Ik ben dan ook blij dat er iemand is opgepakt." [article:205100:Ferd Grapperhaus, de demissionaire minister van Justitie, zegt in een schriftelijke reactie tegen de NOS de situatie zo snel mogelijk te willen bespreken met de koepelorganisatie voor kerken (CIO). "Persvrijheid is een groot goed in Nederland en onafhankelijke journalistiek is noodzakelijk voor een democratische rechtsstaat."Demissionair premier Rutte zei vrijdag al dat hij boos is op de kerk. "Het is heel egoïstisch om met 500 man in een kerk te gaan zitten. Volgens mij is het heel christelijk om de verantwoordelijkheid die je voelt voor je medemens zwaar te laten wegen." Hij zei niet te willen ingrijpen vanwege de vrijheid van godsdienst.