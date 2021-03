Excelsior hard onderuit tegen Helmond Sport

Sander Fischer: 'De uitdaging is na 14 jaar profvoetbal wel minder geworden'

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen: 'We zijn met elkaar niet goed genoeg'

Excelsior heeft zondagmiddag in het Van Donge & De Roo Stadion een ruime nederlaag geleden tegen Helmond Sport. De Kralingers verloren in de eerste divisie met 3-0 van de Noord-Brabanders. Het team van trainer Marinus Dijkhuizen blijft op de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie staan.