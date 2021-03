Sportoverzicht: ZPB in waterpolokelderkraker langs concurrent

ZPB H & L Productions heeft een goed gevoel overgehouden aan dit weekend. De waterpolomannen uit Barendrecht wonnen de uitwedstrijd in Krommenie tegen De Ham met 12-8. Het is een belangrijke zege voor ZPB, omdat De Ham ook in de staart van de eredivisie bivakkeert. ZPB staat nu elfde met zes punten uit acht duels. De Ham, nummer dertien, heeft net zoveel wedstrijden gespeeld en heeft drie punten minder.

SVH kwam dit weekend niet in actie. Het thuisduel van de Rotterdammers met Het Ravijn is afgelast.

Basketbal

In de dutch basketball league noteerde Feyenoord Basketball een knappe thuiszege tegen Landstede Hammers. De Rotterdamse basketbalheren versloegen de ploeg uit Zwolle met 78-70. In de Elite A staat Feyenoord Basketball nog wel laatste met achttien punten, maar koploper ZZ Leiden heeft slechts zes punten meer uit vijftien wedstrijden.

4Consult/Binnenland kon eveneens een overwinning bijschrijven. In Haren waren de Barendrechtse basketbaldames met 99-76 te sterk voor Martini Sparks. Binnenland blijft tweede staan met 22 punten uit dertien duels.

Hockey

Victoria boekte in en tegen Laren een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie uit de hoofdklasse dames. De Rotterdamse hockeysters zegevierden met 2-1. Daarmee slaat Victoria een gat van vier punten. Het Rotterdamse hockeyteam bevindt zich op de tiende plaats en heeft dertien punten uit zeventien wedstrijden.

Ook HC Rotterdam pakte een zege hoofdklasse heren. De hockeymannen waren in eigen huis met 4-0 te sterk voor Almere. Daarmee behoudt het team van coach Albert Kees Manenschijn zicht op de play-offs. Rotterdam is de nummer drie van de competitie met 34 punten uit zestien duels.

Korfbal

PKC/Vertom heeft in het drieluik met DVO/Accountor de halve finale van de Korfbal League bereikt. De Papendrechters wonnen donderdag met 23-22 in eigen huis, zaterdag werd in Bennekom met 20-18 gezegevierd.

Voetbal

Het vrouwenteam van Excelsior behaalde een puntje op bezoek bij PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde daar in 2-2. Veel schiet Excelsior niet op met dit gelijkspel. De Kralingers staan met zes punten uit veertien wedstrijden nog altijd laatste in de eredivisie.

Volleybal

In de eredivisie heren kwam Sliedrecht Sport vanwege corona niet in actie tegen Active Living Orion. Ook het damesteam van de Sliedrechters speelde niet. Wel is de ploeg van coach Vera Koenen al geplaatst voor de finale om het landskampioenschap. Apollo 8 is dan de tegenstander voor Sliedrecht Sport.

ComputerPlan VCN uit Capelle aan den IJssel kwam in de eredivisie heren en dames wél in actie. Het herenteam verloor met 3-2 in sets van RECO ZVH uit Zevenhuizen. De damesploeg van VCN ging in Gennep op bezoek bij FAST. Het Capelse damesteam zegevierde met 3-1 in sets. In de degradatiepoule heeft VCN nu negen punten uit drie wedstrijden gehaald.