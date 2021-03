Sander Fischer bezig aan laatste maanden: 'De uitdaging is na 14 jaar profvoetbal wel minder geworden'

Sander Fischer: 'De uitdaging is na 14 jaar profvoetbal wel minder geworden'

Nog een paar maanden en dan zit het er voor Sander Fischer op. De verdediger van Excelsior stopt als profvoetballer. Dat besluit nam Fischer deze week. "Het is tijd om nieuwe uitdagingen aan te gaan", vertelt de dertiger vlak na de kansloze nederlaag tegen Helmond Sport (0-3).

Het seizoen van Excelsior gaat als een nachtkaars uit. De Rotterdammers staan tiende in de eerste divisie, zonder uitzicht op veel meer. "Hier word ik ook niet vrolijk van zoals het nu gaat", zegt Fischer. "Sportief is het minder en ook persoonlijk."

Daarmee doelt Fischer op de vele keren dat hij op de bank moet beginnen dit seizoen. Ook tegen Helmond Sport weer. "Ik zit niet voor mijn plezier op de bank, maar ik moet zeggen dat er al langer ideeën spelen. Ik heb al vaker nagedacht over mijn tijd na het voetbal."

14 jaar profvoetbal

Fischer kiest dus, net als ploeggenoot Luigi Bruins, voor een maatschappelijke carrière. "Ik had fysiek nog twee jaar door kunnen gaan, maar de uitdaging op dit niveau is na 14 jaar ook wel minder, moet ik toegeven. Het is goed geweest. Ik ga nieuwe leuke dingen, mezelf ontwikkelen op andere vakgebieden."

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-aanvoerder Sander Fischer:

Fischer gaat na dit seizoen spelen bij de amateurs van Capelle. In het verleden kwam de verdediger onder meer uit voor Go Ahead Eagles, FC Emmen en Sparta.