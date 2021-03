Supporterscafé Feyenoord: 'Dit seizoen is gebleken dat fans in De Kuip écht nodig zijn'

Net als bij alle clubs mogen ook supporters van Feyenoord niet naar hun favoriete club. Daarom gooide Radio Rijnmond Sport een virtueel 'Supporterscafé' open, waarin Johan Brinkel (Kein Geloel) en Silvinio Osanto (FunX) samen met presentator Dennis van Eersel de balans op maakten over de ploeg op Rotterdam-Zuid. "Als je niet naar het stadion mag en je ziet de club stuntelen, dan is dat extra verdrietig", zet Brinkel de toon.

Brinkel is naast podcastmaker ook seizoenkaarthouder van Feyenoord. Osanto heeft geen seizoenkaart, maar kijkt vaak en graag naar zijn favoriete club. Nu doet hij dat noodgedwongen thuis, daar ziet Osanto Feyenoord een matig seizoen afwerken: "Er zijn wel momenten op de bank geweest waarbij ik dacht: wat doe ik nu hier?"

Het restitutieverhaal is ook bij de heren bekend. Feyenoord heeft aan seizoenkaarthouders gevraagd om geen geld terug te vragen. Brinkel ziet af van restitutie: "Ik kan het missen en heb een baan in loondienst. Bovendien heb ik makkelijker praten, omdat ik geen financiële gevolgen door de coronacrisis heb." Hiermee hoopt Brinkel de club te helpen.

Volgens Brinkel is het te makkelijk om geld voor de seizoenkaart terug te vragen, om hiermee het beleid van Feyenoord van de afgelopen jaren af te rekenen. "Als je dat dan toch doet, dan is het moment van verlengen van de seizoenkaart een eerlijker moment."

'Bij Feyenoord zijn fans écht nodig'

Ook de sportieve malaise van Feyenoord wordt besproken. Osanto vraagt zich af of de Rotterdammers het huidige seizoen goed kunnen afsluiten. Hij verwijst vooral naar de rol van de fans: "Je merkt vooral bij Feyenoord waar de supporters écht nodig zijn. Dat is dit seizoen wel gebleken. Een lege Kuip doet ook iets met de spelers. Nu heb je lullige gelijkspellen, terwijl dat normaal gesproken drie punten zijn."

Brinkel vermoedt dat de chemie tussen de spelersgroep en trainer Dick Advocaat is uitgewerkt. "Ook al speelt Feyenoord nog maar een paar partijtjes: er zijn nog wel wat lastige wedstrijden. Vitesse- en Ajax-thuis bijvoorbeeld", zegt Brinkel, die denkt dat Feyenoord het nog lastig gaat krijgen in de eredivisie.

'Interessante zomer'

Hoopvoller en positiever zijn Brinkel en Osanto over het komende seizoen van Feyenoord, wanneer Arne Slot de scepter zal gaan zwaaien. "Ik ben onder de indruk van wat Slot met AZ heeft gedaan. Hij heeft met die ploeg echt leuk gevoetbald. Hopelijk kan hij dat voetbal naar de Kuip brengen." Wel heeft hij vraagtekens bij met welk spelersmateriaal Slot dat bij Feyenoord zal moeten gaan doen, omdat de Rotterdammers financiële problemen hebben.

"Het wordt een interessante zomer: met binnenkomende en uitgaande spelers", verwacht Brinkel. Hij merkt wel op dat het niet zeker is dat Slot met hetzelfde systeem als bij AZ zal spelen. "Ik zou het sterker vinden als een trainer kijkt naar het materiaal dat hij heeft, dan dat Feyenoord een speler als Guus Til gaat halen en de laatste drie aankopen bij het grofvuil worden gezet."

Europees voetbal lijkt voorlopig ver weg voor Feyenoord. De Rotterdammers zouden met een huidige vijfde plek in de eredivisie in de play-offs voor de Conference League moeten gaan spelen. "Momenteel is dat nog een ver-van-mijn-bed-show", zegt Brinkel over deze nieuwe Europese competitie.

Luister hieronder naar het Feyenoord Supporterscafé op Radio Rijnmond: