Het weer van vandaag: zonnig en zacht

Deze maandag is het zonnig en wordt het zachter dan in het weekend. De temperatuur loopt op naar 14 graden aan zee en 18 graden in het oosten van de regio. Er staat een matig tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 of 5.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het helder en koelt het landinwaarts af naar 3 of 4 graden. De wind krimpt naar het zuiden tot zuidwesten en neemt af tot zwak of matig, kracht 2 tot 4.

Dinsdag schijnt de zon volop en wordt het zeer warm voor eind maart. De temperatuur loopt op naar 20 graden langs de kust en 21 graden landinwaarts. De wind is minder nadrukkelijk aanwezig en waait zwak of matig, windkracht 2 of 3.

Vooruitzichten

Woensdag is het opnieuw zonnig en kunnen we voorlopig voor het laatst genieten van zeer warm maartweer. In de middag wordt het 20 tot 23 graden. Vanaf donderdag zijn er perioden met zon afgewisseld door enkele wolkenvelden en ook dan blijft het droog.

De stroming kantelt echter naar het noorden waardoor het gevoelig kouder wordt. De middagtemperatuur daalt naar 10 graden vanaf vrijdag en daarmee is het dan aan de koele kant voor begin april.