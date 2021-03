Containerschip in Suezkanaal gedeeltelijk los: 'Alleen voorkant ligt nog vast in de modder'

Het containerschip Ever Given. (Archieffoto: Kees Torn)

Het schip Ever Given, dat sinds vorige week dinsdag het Suezkanaal blokkeert, is gedeeltelijk los. Dat bevestigt een woordvoerder van de Papendrechtse baggeraar Boskalis maandagochtend tegenover Rijnmond. De achterkant van het schip is ruim 20 graden gedraaid, de voorkant ligt nog vast in de modder.

Smit Salvage uit Rotterdam, een dochterbedrijf van Boskalis, is sinds vorige week bezig het schip los te trekken. Daarvoor arriveerde zondagavond een extra groot sleepschip vanaf de Rode Zee, dat maandagochtend vroeg een poging deed het containerschip los te krijgen. Daarbij is de Ever Given ruim 20 graden gedraaid, vertelt Boskalis-woordvoerder Martijn Schuttevaer. Het schip ligt nog wel aan de kop vast.

"Het schip ligt nu een stuk verder naar het noorden", vertelt Schuttevaer. "Maar aan de kop zit het schip nog vast in de modder, daar zit nog weinig beweging in. Het is wachten op de tweede sleepboot, dan zullen we een schip aan de voorkant koppelen." Die tweede sleepboot zou eigenlijk ook zondagavond arriveren, maar dat liep vertraging op door slechte weersomstandigheden.

"Dan is de hoop dat we met de twee grote sleepboten ergens begin van de middag verdere beweging in het schip kunnen krijgen", vervolgt Schuttevaer. "Lukt dat niet moeten we weer verder kijken. Het mooie is dat het schip nu in ieder geval fors gedraaid is, je kunt nu ook achter het schip langs met kleine bootjes. Daarmee zijn we een stuk verder. Nu alleen nog de voorkant los zien te krijgen."

Tekst gaat verder onder het fragment.



Enorme file

De Ever Given was met 20 duizend containers aan boord op weg naar de Rotterdamse ECT-terminal op de Maasvlakte, toen het schip afgelopen dinsdag vastliep in het Suezkanaal. Door die blokkade konden honderden andere schepen hun reis tussen de Rode en Middellandse Zee niet vervolgen. Inmiddels is er een enorme file van honderden containerschepen en tankers rond het drukbevaren Suezkanaal ontstaan.

Het is nog onduidelijk wanneer het scheepvaartverkeer daadwerkelijk weer op gang kan worden gebracht. Mogelijk zijn de gevolgen van de blokkade nog wekenlang te merken voor de Rotterdamse haven.

Wachtende schepen rond het Suezkanaal lieten hun scheepstoeter klinken nadat bekend werd dat de Ever Given gedeeltelijk los is gekomen: