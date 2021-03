Gommers over vaccinatie zorgpersoneel dat moet bijspringen op corona-afdelingen: 'Gaat de komende veertien dagen gebeuren'

De coronacijfers blijven zowel landelijk als in onze regio oplopen. Reden tot zorg voor ic-arts Diederik Gommers van het Erasmus MC, die afgelopen weekend weer mee moest puzzelen om het toenemende aantal coronapatiƫnten in de ziekenhuizen kwijt te kunnen. Omdat dat aantal verder toeneemt, wordt er ook weer meer zorgpersoneel van de reguliere zorg afgehaald.

Waar het zorgpersoneel op de corona-afdelingen inmiddels al een tijdje gevaccineerd is, geldt dat niet voor zorgpersoneel dat nu vanaf andere afdelingen bij moet springen. Volgens Gommers gaat dat op korte termijn alsnog gebeuren. "Collega Ernst Kuipers heeft zich daar hard voor gemaakt en ik geloof dat er nu vaccins naar de ziekenhuizen komen om de mensen die komen helpen op de covid-kliniek en intensive care zo snel mogelijk te vaccineren. Dat gaat de komende veertien dagen gebeuren."

Personeel vanuit de reguliere zorg is volgens Gommers nu hard nodig op de corona-afdelingen. "We zitten landelijk al lange tijd op 1350 bezette ic-bedden. Vorige week hebben we al afgesproken deze week op te schalen naar 1450 bedden, we hebben gewoon meer capaciteit nodig. Daarmee worden komende week ook weer meer operaties en interventies vanuit de reguliere zorg afgezegd, omdat we die verpleegkundigen in de covid-kliniek en op de ic nodig hebben."

Code zwart?

Volgens Gommers is het moeilijk te voorspellen hoe het aantal coronapatiënten op alle ic's in Nederland zich de komende weken ontwikkelt. "Als we kijken naar de modellen liggen er de komende tijd tussen de 1000 en 1300 patiënten met covid op de ic. Die spreiding is groot. Dat hangt af van het vaccinatietempo en mogelijk ook het weer, zoals we vorig jaar hebben gezien. Maar ook het gedrag van de mensen. Je ziet dat het moeizamer gaat."

"Als er daadwerkelijk 1300 mensen met covid op de ic liggen, komen we in de buurt van de maximale capaciteit", vervolgt Gommers. "Want we hebben ook nog 300-400 niet-covid patiënten. Ons totale maximum zit ergens tussen de 1600 en 1700 ic-bedden. Dan moeten we toch dat code zwart boek uit onze la halen, dat laten we er liever heel diep in liggen."

Eerste prik

Om de druk op de ziekenhuizen te verlichten, oppert Gommers om mensen vanaf 60 jaar alvast hun eerste prik te geven. "Een heel goed idee. Geef zoveel mogelijk mensen de eerste prik, want uit Schots onderzoek is gebleken dat 90 tot 95 procent van 5 miljoen mensen na een eerste prik met het Pfizer- of AstraZeneca-vaccin minder kans had om naar het ziekenhuis te moeten. En daar zit de bottleneck, die eerste prik is dus o zo belangrijk. Het vaccinatietempo moet omhoog. Hoe meer prikken, hoe kleiner het risico dat de ziekenhuizen overlopen worden. De komende zes weken wordt dat het spannende moment."

"Dan moeten die vaccins er natuurlijk wel zijn", vervolgt Gommers. "Er zijn 5 miljoen mensen boven de 60, we hebben er nog zeker 4 miljoen te gaan. En dan heb je ook nog een groep met een hoog risico. Als die mensen allemaal gevaccineerd zijn, kunnen we gaan versoepelen. Dan lopen de ziekenhuizen niet meer over."

"En als daar niet genoeg vaccins voor geleverd worden moeten we met elkaar toch echt op ons gedrag blijven letten. Het is óf het vaccin, óf ons gedrag. Als het vaccin op zich laat wachten, moeten we elkaar de komende maand blijven aanspreken op ons gedrag."

Energie op

En daarmee hoopt Gommers dat de druk op het zorgpersoneel niet weer verder oploopt. Want "de energie is bij sommige mensen echt op, die zien het eigenlijk niet meer zitten. Maar we hebben geen keus. Je kunt moeilijk zeggen: het ziekenhuis is dicht. We proberen met man en macht elkaar te motiveren."

"We weten wel zeker dat we er 1 juli klaar mee zijn. "Dan moet het grootste gedeelte van de volwassenen gevaccineerd zijn en kunnen we hopelijk met elkaar op vakantie. Dat is voor de verpleegkundigen echt belangrijk. Maar nu is het nog even het moeilijkste stuk."