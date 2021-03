Bestuur Mieraskerk biedt excuses aan voor geweld richting Rijnmond-verslaggever: 'Dit had niet mogen gebeuren'

Het kerkbestuur van de Oud Gereformeerde Gemeente, die eigenaar is van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, biedt excuses aan voor het geweld richting Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen. "Als kerkenraad betreuren we het incident wat buiten het kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Dit had niet mogen gebeuren", schrijft de kerkenraad in een korte verklaring.