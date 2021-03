Harde conclusie van stoppende Bruins in FC Rijnmond: 'Excelsior is weinig opgeschoten onder Dijkhuizen'

"Je zou zeggen dat de bodem nu wel bereikt is," vertelt Bruins. "Het seizoen is definitief over. Het is toch een mentale kwestie. Alles is ingezet met de degradatie van twee, drie jaar geleden. Dat is niet in de koude kleren gaan zitten en er zijn nog steeds veel spelers die er toen ook waren. Mijn gevoel is dat dit nog steeds bij veel jongens meespeelt."

Ook over het perspectief om het de komende jaren beter te doen, is Bruins niet erg hoopvol. "De hele top-8 bestaat uit eredivisiewaardige ploegen. Het wordt heel moeilijk om daar weer bij te komen. Een paar jaar terug hadden we een hele goede ploeg, met een hele goede trainer (Van der Gaag red.). En daar is nu maar weinig meer van over, zo eerlijk moet je zijn."

De aanpak van Dijkhuizen

Marinus Dijkhuizen nam het over van de ontslagen Ricardo Moniz en daarna is onder meer het systeem in Kralingen veranderd. Daar zit het probleem niet in, volgens Bruins. "Ik moest wel even wennen aan het nieuwe systeem. Maar ik wil graag verder in het trainersvak, dus wat dat betreft ben ik wel gecharmeerd van het 5-3-2-systeem. Maar zoals we vorig seizoen speelden, heel aanvallend, leek het wel een flipperkast. En met zulke grote ruimte loop je jezelf als middenvelder helemaal kapot."

Trainer Marinus Dijkhuizen kreeg na de nederlaag tegen Helmond de vraag of hij zijn eigen positie ook kritisch onder de loep neemt en verwees in zijn antwoord naar spelers die al twee, drie jaar bij Excelsior spelen en niet presteren. De trainer noemt het 'een neerwaartse spiraal'. Bruins reageert op de uitspraak van zijn coach. "Kijk, wij zijn als spelersgroep net zo verantwoordelijk als de trainer, dat is duidelijk. Ik zou dit als trainer nooit zo naar buiten uitspreken, zelfs al zou je het vinden. (...) We voeren als spelersgroep uit wat zijn plan is, daar zijn we anderhalf geleden aan begonnen. We gaan ergens aan bouwen en wij spelers zijn verantwoordelijk wat er op het veld gebeurd. De trainer is er verantwoordelijk voor dat hetgeen wat hij wil, ook uitgevoerd wordt. Je ziet dat we in anderhalf jaar maar weinig zijn opgeschoten. We verdedigen nog steeds zoals we anderhalf jaar geleden uitvoerden. We doen dat met z'n allen niet goed, de spelers en de staf."

Bekijk bovenaan dit bericht de gehele uitzending terug, waarin Bruins ook spreekt over zijn persoonlijke toekomstplannen in de voetballerij.