Luigi Bruins te gast bij FC Rijnmond

Excelsior-speler Luigi Bruins is maandag te gast in FC Rijnmond. De voormalig-speler van Feyenoord gaf vorige week aan om na dit seizoen een punt te zetten achter zijn loopbaan. Naast Bruins zitten Sinclair Bischop en vaste analist Harry van der Laan aan tafel bij presentator Bart Nolles.





Bruins ging zondagmiddag met Excelsior nog pijnlijk onderuit in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De Kralingers verloren met 3-0 en zijn daardoor zo goed als kansloos in de strijd om de vierde periodetitel. Dat was de laatste reddingsboei om er dit seizoen om wat van te maken. Ook zijn ploeggenoot Sander Fischer, die ook bekend maakte te gaan stoppen, komt aan het woord in FC Rijnmond.

Verder wordt het laatste voetbalnieuws besproken en gaat het in FC Rijnmond over het Nederlands elftal en Jong Oranje. Feyenoorder Steven Berghuis scoorde afgelopen zaterdag zijn eerste interlandgoal.