Rotterdammer schrijft nummer voor het songfestival, met onder meer Erasmus en de Euromast in de songtekst

"Er zijn natuurlijk liedjes op het songfestival, maar er is geen lied vóór het songfestival." Met die gedachte schreef Rotterdammer Guus Bok 'Open Up', een lied over het Eurovisie Songfestival dat in zijn stad wordt gehouden. Maandagochtend werd het gelanceerd bij het Depot Boijmans Van Beuningen.

"Ik houd van het Eurovisie Songfestival en ik vind het zo vet dat het na al die jaren hier in mijn eigen stad komt", vertelt Bok, die 'The Unofficial Anthem' van het songfestival schreef op de melodie van 'Rotterdam Leeft In Mij'.

Het lied verschijnt op 9 april. "Wat mij betreft is het ook een nieuwe traditie. Om echt te vieren dat het hier gaat gebeuren. Ik hoop dat mensen dankzij dit lied ook meer zin krijgen in het songfestival."

Rotterdamse verwijzingen

Het nummer 'Open Up' is vernoemd naar de gelijknamige slogan van het Eurovisie Songfestival. "Het gaat erom je open te stellen voor het Eurovisiegevoel. Er zitten ook een aantal Rotterdamse verwijzingen in de tekst. Bijvoorbeeld naar Erasmus, het bombardement, Hand in Hand, kameraden, de Euromast en Ahoy. Hopelijk krijgen songfestivalliefhebbers dan gevoel met onze mooie stad, dat is het idee."