Podcast Rijnmond: 'Absoluut mee oneens dat bij Feyenoord dit seizoen het maximale eruit gehaald wordt'

In de wekelijkse podcast van de sportredactie van Rijnmond praten Ruud van Os, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel met Frank Stout over het interlandweekend en kijken zij uit naar de hervatting van de eredivisie. Voor Feyenoord is dat een hervatting waarbij er eerst nog wat stevige gesprekken gevoerd moeten worden.

"Dick Advocaat wil ons doen geloven dat het maximale uit de groep wordt gehaald, maar daar ga ik absoluut niet in mee," vindt Van Os. "Je ziet het vaker bij trainers van Feyenoord die het kampioenschap niet halen, dat ze zich dan richten op Europees voetbal halen. Mag het, met de derde begroting van Nederland?"

In de podcast wordt de stelling geopperd dat Steven Berghuis, omdat hij de laatste twee wedstrijden bij het Nederlands elftal in de basis stond, nu eigenlijk niet meer gepasseerd kan worden bij Feyenoord. Maar volgens Dennis van Eersel moeten die zaken los van elkaar gezien worden. "Ik sta er nog steeds hetzelfde in. Als ze bij Feyenoord blijven doen wat ze deden, dan krijg je wat er al eerder is gebeurd. Berghuis, maar ook alle andere spelers, moeten uitvoeren wat de trainer wil, óf de trainer moet zijn conclusies trekken. Maar wat ik denk dat er gaat gebeuren is dat er vandeweek gesproken wordt, iedereen doet een plas, en alles blijft zoals het was. Ik hoop dat dit voldoende is om de play-offs te ontlopen."

Het gaat ook over Oranje, Jong Oranje ("Dit toernooi is alleen interessant voor de media") en met name Excelsior. Zondag werd er verloren van Helmond Sport en de 0-3 was niet de eerste zeperd van het seizoen. Sinclair Bischop maakt zich zorgen: "Er zit niets in, ze zijn al bezig met volgend jaar. Fischer, Verhaar, Mathys, ze komen allemaal al niet meer in actie. Maar de competitie is dan nog lang hè, met acht wedstrijden. Het seizoen is gewoon zwaar mislukt."

