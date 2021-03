Feyenoord zegt aflopende contract van Botteghin en Nieuwkoop op

Feyenoord heeft formeel een drietal aflopende spelerscontracten opgezegd. Ook is volgens de CAO-regelgeving vóór 1 april kenbaar gemaakt welke opties in aflopende spelerscontracten niet worden gelicht.

Bij de aflopende spelerscontracten van komende zomer gaat het om de verbintenissen met Eric Botteghin, Ramón ten Hove en Sven van Beek. Laatstgenoemde komt momenteel op huurbasis uit voor Willem II.

De formele opzeggingen moeten op basis van de geldende CAO vóór 1 april gebeuren bij verlengde spelerscontracten die aflopen. Ditzelfde geldt voor aflopende contracten met een optie vanuit de club. Dit is het geval bij de spelers George Johnston en Bart Nieuwkoop. Johnston vertrok afgelopen januari voor de rest van dit seizoen op huurbasis naar Wigan Athletic.

In de praktijk betekent de formele opzegging of afzien van het lichten van de optie niet altijd een einde van de samenwerking. Eventueel treedt de club op een later moment nog met één of meerdere van de betreffende spelers in gesprek over een nieuwe verbintenis voor komend seizoen.