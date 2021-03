Dominee Krimpense kerk toont begrip voor geweld tegen journalist en zegt tegen volgelingen: 'Mensen sterven door vaccineren'

Dat valt te beluisteren in de preek die door de Oud Gereformeerde Gemeente Krimpen online is gezet. Luister hier naar het hele fragment.





Kort zei zondagavond tijdens de dienst onder meer: "We hebben vanmorgen te maken gehad met dingen, waar we best begrip voor kunnen tonen als we steeds zo getreiterd en getergd zijn, als onrust gebeurt. Rondom uw kerk, de vlammen om uw kerk te benauwen, in een kwaad daglicht te zetten."

'Ik ben blij dat u er bent'

De Rijnmond-journalist kreeg 's ochtends een klap en een trap van een bezoeker toen hij kerkgangers vragen stelde over hun bezoek aan de Mieraskerk. Het kabinet roept kerken op om met maximaal dertig personen samen te komen, in Krimpen aan den IJssel kwamen honderden mensen naar de dienst.

Ook dominee Kort vond dat spannend. Tijdens de ochtenddienst, eerder op de dag, zei de voorganger onder meer: "Ik denk... hoe zal t gaan? Loopt het uit de hand? Uit de hand loopt het nooit. De Heer heeft geboden dat het huis (de kerk, red.) vol is. Het moet nog voller worden. Is het iets wat ongecontroleerd is, zal er iets gebeuren wat we niet willen. Het is ordelijk, zoals het nu is. Kosters hebben het goed geregeld. U zit op afstand, u houdt zich aan regels."

Kort noemt de honderden aanwezige kerkgangers moedig. "Er is eerst angst gezaaid. Zou u wel moed krijgen, vroeg ik mij af. De druk van de media is zo erg en u heeft het getrotseerd. Daar ben ik zo blij mee... ik ben zo blij dat u er bent."

'Virologen zijn moderne waarzeggers en tovenaars'

Over corona heeft de dominee ook een uitgesproken mening. Hij zei donderdag tijdens de online-preek dat virologen 'moderne waarzeggers en tovenaars' zijn. Ook zegt Kort dat met het vaccineren 'de dood wordt ingebracht'.

"We zijn gehoorzaamheid aan de overheid verschuldigd, maar als de overheid afwijkt hoeven we alleen naar God te luisteren. We worden bezocht door het virus dat zich heeft uitgebreid. Wij zijn in de ban gekomen van virologen, de moderne waarzeggers en tovenaars. Waarin de regering lasten oplegt, die we zelf niet kunnen dragen. Mensen in nood die hun werk niet kunnen doen. Ouderen die worden gekweld door de maatregelen."

'Mensen sterven door het vaccineren'

"Dat heel ons land door de overheid in gevaar is gebracht door besmettingen die uitbreken. Dat heel veel mensen sterven door het vaccineren. Dat de dood wordt ingebracht en ondanks men weet dat het gebeurt, dat dit niet wordt verhinderd. We zijn niet veilig bij deze overheid. We willen U vragen of U ons daarvan ontzet en verlost."