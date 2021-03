Rotterdam pakt geldezels aan die crimineel geld witwassen

Bij witwassen denken mensen vaak aan grote criminele organisaties die met ingewikkelde constructies geld wegsluizen. Maar het gebeurt ook op kleine schaal. Vaak met behulp van geldezels, dat zijn meestal kwetsbare jongeren of mensen in geldnood.

Het concept is heel eenvoudig: de crimineel laat het geld storten op de rekening van de geldezel. Dat geld wordt er dan gelijk contant vanaf gehaald, vaak blijft er een fooi over. Dat vinden veel jongeren 'makkelijk verdiende centen'.

Dit weekeinde zijn in totaal vijfentwintig verdachten, in de leeftijd van 15 tot 55 jaar, uit Rotterdam, Hoogvliet, Pernis, Poortugaal, Rhoon, Barendrecht, Ridderkerk aangepakt op verdenking van betrokkenheid bij internetoplichting en witwassen.

Ronselen

Om zelf buiten beeld te blijven, misbruiken criminelen de betaalrekeningen van anderen. Oplichters ronselen hun geldezels. "Ze doen dit vaak via sociale mediavia TikTok, Snapchat of Instagram, bijvoorbeeld met vacatures waar je snel en makkelijk geld kan verdienen. Of ze staan bij scholen waar voor een paar tientjes leerlingen worden overgehaald om even te ‘helpen’ bij het pinnen", vertelt Patricia Wessels van de Politie Eenheid Rotterdam.

Op het Rotterdamse politiebureau waren tijdens de actie ook reclasseringsmedewerkers en een officier van justitie aanwezig, om de verdachten diezelfde dag nog een straf op te leggen en hen te wijzen op hun gedrag en de enorme gevolgen van het zijn van een geldezel.

Gevolgen voor de geldezels

"De pakkans is echt 100 procent", zegt Wessels, "want de banken zien gelijk dat er opeens een ongewoon groot bedrag op je rekening wordt gestort en er direct daarna weer af wordt gehaald".

De geldezel kan een forse schuld oplopen en een strafblad krijgen. "Met een strafblad krijg je geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zonder VOG kan je een aantal studies en banen direct vergeten".

Daarnaast komt een witwasser op een speciale fraudelijst. "Dat betekent dat je tot wel acht jaar lang geen lening of hypotheek bij een bank kan krijgen of een telefoonabonnement kan afsluiten. Je vergooit echt je toekomt! Doe het niet, laat je niet gek maken voor een paar centen", waarschuwt Wessels.

Zeventien van de 25 verdachten hebben straffen opgelegd gekregen variërend van taakstraffen tot het betalen van een schadevergoeding. Acht verdachten horen de beslissing van de officier van justitie binnenkort.