Advocaat Rijnmond: 'Berechting verdachte die verslaggever voor de kerk schopte, moet openbaar'

Rijnmond tekent bezwaar aan tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om de zaak tegen de verdachte die zondag een verslaggever van de omroep aanviel in Krimpen aan den IJssel, tijdens een hoorzitting te behandelen. Dat betekent dat de kerkganger niet voor de rechter komt en de hoorzitting niet openbaar is voor pers en publiek.

De verdachte kan tijdens zo'n OM-hoorzitting hooguit een werkstraf of een geldboete krijgen. De advocaat van Rijnmond, Frank van Ardenne, heeft per brief bezwaar aangetekend tegen het besluit van het OM. "Ik denk dat de hoofdofficier van Justitie de belangen die op het spel staan, kan begrijpen en het verzoek zal honoreren", zegt Van Ardenne. "Ik kan me niet voorstellen dat hij het verzoek afwijst. Mocht dat toch gebeuren, dan kunnen wij nog altijd een klacht indienen bij het gerecht, maar ik hoop dat het zover niet hoeft te komen."

Volgens Van Ardenne is het niet bijzonder dat het OM kiest voor een hoorzitting. "Sinds een aantal jaren behandelt het OM zelf zaken zonder dat er een rechter aan te pas komt. Dan gaat om zaken die relatief overzichtelijk en eenvoudig zijn in de ogen van het OM. Er is dan een bekentenis afgelegd door de verdachte en is er weinig gedoe is over het bewijs."

Aanslag op vrije nieuwsgaring

Het OM kiest ook voor deze vorm van afwikkeling als een zaak niet veel stof doet opwaaien.

"Dat geldt niet voor deze zaak", werpt Van Ardenne tegen. "Misschien wil het OM deze zaak snel afdoen, maar dan bestaat er iets als snelrecht waarbij de zaak binnen enkele dagen voor de rechter kan komen. Het maatschappelijk belang is in dit geval heel groot. Dit is een aanslag op de vrije nieuwsgaring. De waakhondfunctie die een journalist heeft, kan op deze wijze niet voldoende tot zijn recht komen."

Zo'n zitting hoeft niet tot een langere strafeis te leiden, zegt van Ardenne. "Het probleem is dat je niet weet wat er gezegd wordt en dat willen de verslaggever Jacco van Giessen de hoofdredactie van Rijnmond wel weten. Daarom willen wij dat de zaak in de openbaarheid wordt behandeld. We willen weten wat de motieven zijn van de verdachte, gezien ook de impact die het heeft op de maatschappij en op Rijnmond zelf."

Strafeis

Hoe hoog de strafeis wordt, is niet te zeggen. "Je hebt in ieder geval niet over jaren gevangenisstraf, maar omdat het om een journalist gaat die een maatschappelijke functie bekleedt, net als hulpverleners, en de impact die zo'n aanval heeft, zal een rol spelen bij de strafeis, maar dat moeten we nog afwachten", legt de advocaat van Rijnmond uit.

"Wat ik zie gebeuren is dat het daadwerkelijk aanslagen zijn, zoals de cliënten dat ervaren. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Juist journalisten moeten hun werk goed kunnen doen zodat de maatschappelijke ontwikkelingen en de misstanden in beeld komen", besluit Van Ardenne.