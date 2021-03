Gevlucht Syrisch echtpaar begint naaiatelier met hulp van lokale ondernemers

Foto: Mohamad aan het werk in het naaiatelier

Mohamad zit stralend achter zijn naaimachine in hartje Alblasserdam. Hij is samen met zijn vrouw Heba gevlucht uit Syrië. Met hulp van ondernemers uit de regio is het deze maand gelukt om hun eigen naaiatelier te openen."Ik houd van dit dorp!"

Mohamad en zijn vrouw Heba zijn de oorlog in Syrië ontvlucht. Ze hadden daar een fabriek waar ze kleding maakten voor bedrijven als ZARA. Hier in Nederland bleek het erg lastig om weer een onderneming te starten. Stichting Anders schoot het echtpaar te hulp met financiën, papieren, vergunningen tot de inrichting van hun zaak. "We zijn heel blij met de hulp", vertelt Heba.

"Het is als nieuwkomer niet eenvoudig om je eigen zaak te starten", legt Caroline van Dijke van Stichting Anders uit, een ondernemersnetwerk uit de regio dat mensen helpt. Toen ze twee jaar geleden via-via in aanraking kwam met de Syriërs, is het hulptraject gestart.



Een beveiligingsbedrijf uit de regio hielp mee met het opstarten van het bedrijf en de Papendrechtse reclameman Peter van den Herik hielp mee met de vormgeving van het bedrijf. "Het is prachtig om hier nu te staan en om te zien wat het resultaat is van al het werk."

De eerste klanten hebben al stoelen binnengebracht bij Mohamad om te voorzien van een mooi nieuwe stofje en ook kleding stroomt binnen. Mohamed wil graag wat terug doen en heeft via Stichting Anders nu ook al iemand geholpen. Hij heeft de gordijnen ingekort van iemand die dat zelf niet kan. "Je ontvangt niet alleen, maar mag ook zelf weer een goede daad doorgeven aan een ander", lacht Caroline.