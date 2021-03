Predikant Grote Kerk Dordrecht: 'Ook al is het je achterneef die iets doet, het raakt je toch"

"Ik schrok er wel van", zegt predikant Paul Wansink van de Grote Kerk Gemeente in Dordrecht. De voorganger reageert op de gebeurtenissen van afgelopen weekend. In Krimpen aan de IJssel en in Urk gingen kerkgangers journalisten te lijf. "Dat mensen die naar de kerk gaan, zich zo agressief gedragen..."

Ook voor de kerkgemeente in de prachtige Grote Kerk van Dordrecht zijn het geen makkelijke tijden. "We begonnen met een lege zaal en video-opnames", zegt de voorganger. Nu zenden we uit met maximaal dertig kerkgangers binnen en de rest thuis voor het scherm. Terwijl we er natuurlijk in deze immense ruimte veel meer kunnen ontvangen. Maar dat doen we heel bewust niet. We maken onderdeel uit van de samenleving en die heeft het moeilijk. Wij staan daar niet buiten en 'lijden' ook mee."



Het deed Wansink zeer toen hij de beelden zag. "Het staat zo haaks op elkaar, de kerk en agressie. Daarom trok het ook zoveel aandacht. Waaraan ik dan hoopvol ontleen dat mensen nog doorhebben dat een kerk eigenlijk vrede uitdraagt. Als dat niet gebeurt, dan botst dat."

"Ja, het straalt ook af op ons. Ik ben lid van een kerk en sta daarvoor", zegt Wansink. "Je kunt heel makkelijk roepen: wij zijn totaal anders! Maar dat is te eenvoudig. Blijkbaar zit er iets in ons kerkgangers dat we ons zo snel aangevallen voelen. Het is onderdeel van onze familie en dus raakt het je. Ook al is het je achterneef die iets doet, het raakt je toch."

Het liefst praat Wansink over oude tijden die 'hopelijk weer snel herleven'. Hij klimt de kansel op en vertelt: "Vanaf deze plek predik ik de verkondiging. De rest van de dienst is letterlijk op de vloer tussen de mensen. Ik kan niet wachten tot dat weer kan."