Boskalis: 'Natuur hielp een handje mee om het schip los te krijgen'

Het containerschip Ever Given

Met flink trekken en wat hulp van de natuur is de bergingsklus geklaard. Het is het Papendrechtse baggerbedrijf Boskalis maandagmiddag gelukt om het containerschip Ever Given los te trekken.

Het enorme schip blokkeerde bijna een week lang het Suezkanaal. Even na 15.00 uur maandagmiddag was de Ever Given helemaal los van de kant. "Het was wel even spannend", zegt Boskalis directeur Peter Berdowski.

"We hebben vanaf het begin af aan gezegd dat er grote zeeslepers bij moesten komen", zegt Berdowski. Maar het duurde wel 4 a 5 dagen voordat die er waren. "Toen de eerste zondagavond om negen uur aan kwam, kregen we vanmorgen, maandag om half vijf, de achterkant los."

Watermassa en trekken

Maar de tweede zeesleper die maandagmorgen om negen uur aan kwam, heeft het werk echt voor elkaar gekregen. "Om half twaalf vanmorgen lag alles al aangelijnd. Maar toen zijn we gaan wachten tot het hoge tij -wat het water het Suezkanaal in stuwt - weg was. Daarna kwam de grote watermassa en die duwde de boot weer naar beneden. Tegelijkertijd zijn wij met die twee slepers aan de achterkant gaan trekken. En dat heeft de truc gedaan."

Hulp van de natuur

"Het was spannend, want je moest wel de hulp hebben van de natuur. Het is dan ook plezierig te zien dat het goed is gelukt!" Ondanks dat de hele wereld mee keek hebben de bergers in het Suezkanaal daar volgens Berdwoski weinig van mee gekregen. "Wij hier in Papendrecht voelden al die druk. Maar de klus is klaar. En nu kunnen we verder met onze andere vijf bergingsklussen!"