Drie draaiboeken in voorbereiding voor introductieweek studenten van de Erasmus Universiteit

"De eerste is gebaseerd op zo min mogelijk restricties", zegt de organisatie van de Eurekaweek. "Daarbij halen we inspiratie uit de Eurekaweek van 2019. We gaan er in dit scenario vanuit dat we met veel mensen bij elkaar kunnen zijn. Of dat met testen gaat zijn of met vaccinatiepaspoorten, weten we nog niet. Dat moet in de loop van het jaar gaan blijken."

In het tweede draaiboek wordt rekening gehouden met anderhalve meter afstand, maar is er geen maximale groepsgrootte. Het zwartste scenario is gebaseerd op maximaal 30 mensen binnen en niet meer dan 300 in de open lucht. Afgelopen zomer was de Eurekaweek grotendeels online.