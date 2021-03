FC Dordrecht na rode kaart thuis langs Telstar

Telstar opende redelijk sterk. De bezoekers kregen via Glynor Plet en Cas Dijkstra goede kansen op het openingsdoelpunt. Tussendoor kreeg FC Dordrecht met Jari Schuurman een grote mogelijkheid. De middenvelder kon Telstar-keeper Jasper Schendelaar niet verrassen met een stift.

Pas aan het einde van de eerste helft kwam er weer wat leven in de brouwerij. Richie Musaba miste voor FC Dordrecht een opgelegde kans tegen Schendelaar. De Schapenkoppen werden wel in het zadel geholpen door een rode kaart van Dijkstra. De middenvelder van Telstar trapte na op Adnan Ugur en kon na 43 minuten gaan douchen.

Nummer zeven voor Jansen

Ondanks dat FC Dordrecht de tweede helft met een man meer aantrad, was dat niet meteen terug te zien in het spel van de thuisploeg. In de 56e minuut was namelijk Sven van Doorm voor Telstar gevaarlijk. Zijn volley ging over het doel.

FC Dordrecht nam toch de leiding. Dat gebeurde via Kevin Jansen, die vogelvrij een goede voorzet van linksback Thomas Poll in het doel kopte (1-0). Daarmee maakte clubtopscorer Jansen zijn zevende doelpunt van het seizoen.

Kijk hieronder naar het interview met Kevin Jansen, die met zijn enige goal de man van de wedstrijd was bij FC Dordrecht-Telstar (1-0). De tekst gaat verder onder de video:

In de slotfase drong FC Dordrecht nog eens aan met kansen voor Naoufal Bannis en invaller Mathis Suray. Beide aanvallers vonden Telstar-doelman Schendelaar op hun weg.

FC Dordrecht en Telstar waren in de slotfase nog dichtbij een treffer. Voor de bezoekers schoot Welat Cargo nipt over en raakte Plet in blessuretijd de bal net niet goed genoeg, terwijl invaller Jaron Vicario voor FC Dordrecht een grote kans naast trapte. Ondanks de dreiging van Telstar sleepte FC Dordrecht uiteindelijk de drie punten binnen.

Kijk hieronder naar het interview met FC Dordrecht-trainer Jan Zoutman na afloop van het gewonnen thuisduel met Telstar. Zoutman bespreekt ook zijn (formeel) opgezegde contract en zijn ambities aan de Krommedijk:

FC Dordrecht - Telstar 1-0 (0-0)

43' Rode kaart: Cas Dijkstra (Telstar)

64' 1-0 Kevin Jansen

Opstelling FC Dordrecht: Van Herk; Hobbel, Aktas, Da Silva, Poll; Jansen (87' Vicario), Ugur (76' Pugliese), Musaba, Schuurman; Bannis, Agrafiotis (69' Suray)