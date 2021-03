Robert Simons volgt Joost Eerdmans op als fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam

"Het is voor mij een hele eer om fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam te zijn", reageert Simons. "We waren, zijn en blijven de partij van law-and-order. We hebben een sterke fractie die van alle markten thuis is. Dat geeft mij vertrouwen voor het komende jaar.”

Simons is geen onbekende in de Rotterdamse politiek. Hij zit al sinds 2006 in de Rotterdamse gemeenteraad voor Leefbaar. Daarnaast was hij van 2015 tot 2017 partijvoorzitter.

In juli 2017 werd hij wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie. Simons werkt in het dagelijks leven bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Zijn benoeming tot fractievoorzitter geldt voorlopig tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.