"Duurt vier tot zes weken tot alles weer normaal vaart", denkt expediteur Rotra

Ook al is het Suezkanaal nu niet meer geblokkeerd door de Ever Given, nog steeds moeten heel veel bedrijven wachten op hun lading. De produkten zitten op de containerschepen die al een week in de file staan. "Dit heeft een impact die zijn weerga niet kent", zegt Expediteur Barry Huisman van Rotra uit Hoogvliet.

De economische schade is volgens Huisman groot: "We maken ons best druk. Ik denk dat het vier tot zes weken duurt voordat het allemaal weer als voorheen aan het varen is."

"We kunnen ook nu pas, na het lostrekken door Boskalis, gaan kijken waar de schepen terecht kunnen die in de wachtrij staan. Er komt nu heel veel tegelijk overal aan, de drukte neemt toe. En het was al razend druk door de coronacrisis", verzucht de expediteur.

Halffabrikaten en levende dieren

In de wachtrij van ruim 300 schepen bij het Suezkanaal zitten enkele honderden containers van Rotra. "Er zit een allegaartje in, van electronica tot textiel. Maar er zitten ook halffabrikaten bij waar fabrieken in Nederland en Duitsland met smart op zitten te wachten."

Huisman heeft ook vernomen dat er op sommige schepen in de al een week durende file levende dieren zijn en begrijpt de zorgen daarover. "Het is een pijnlijke zaak, hoe zou het met die beesten zijn? Gelukkig hebben wij geen dieren."

De gedupeerde bedrijven kunnen vooralsnog nergens de schade claimen De verzekeraars maken zich op voor veel -onbeantwoorde- claims. Of de consument eindelijk de prijs moet gaan betalen, durft Huismans niet te zeggen. "Dat zal de toekomst ons leren."