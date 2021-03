Oorzaak verkeerschaos Rotterdam: gemeente informeerde Rijkswaterstaat niet

Files in de stad. Foto: Rijnmond

De verkeerschaos zaterdag in en rond Rotterdam is veroorzaakt door de gemeente Rotterdam. De gemeentelijke diensten informeerden wel elkaar over het afsluiten van de Erasmusbrug, maar niemand informeerde Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat had al weken besloten dat de Beneluxtunnel (A4) in twee richtingen dicht zou gaan voor onderhoud. Ook de Ketheltunnel in zuidelijke richting ging daarom dicht.



"Wij hadden van alles geregeld," zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Bijvoorbeeld dat de Van Brienenoordbrug op de omleidingsroute over de A16 op de dag niet open zou gaan. Ook hadden we geregeld dat tussen Pernis en Vijfsluizen fietsen en brommers, die ook niet door de Beneluxtunnel konden, in de metro mee mochten."

Het contact tussen Rijkswaterstaat en Rotterdam loopt altijd via de dienst verkeer. Alleen ging het deze keer anders, zegt de woordvoerder van verkeerswethouder Bokhove. Op het allerlaatste moment werd besloten om de Erasmusbrug af te sluiten in verband met filmopnamen voor het Songfestival. De vergunning voor die opnamen werd door een andere dienst afgegeven. Die dienst gaf de afsluiting wel door binnen de gemeente Rotterdam. Rijkswaterstaat hoorde niets.

Extra chaos werd nog eens veroorzaakt door vrachtwagens die niet de omleidingsroute via de ring namen. Die pakten de kortste route, via de Maastunnel.

Te hoge vrachtwagens voor Maastunnel

"Meerdere van die vrachtwagens waren te hoog. Die konden niet door de tunnel. Die moesten keren en dat zorgde telkens voor een afsluiting van zeker tien minuten", constateert de woordvoerder van verkeerswethouder Bokhove.

Door de chaos deden sommige mensen soms wel een uur over een stukje van een kilometer. Aan het begin van de avond werd de drukte minder.