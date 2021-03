Statistieken moeten FC Dordrecht verder helpen met binnenhalen van spelers

FC Dordrecht heeft vanwege de coronacrisis alle aflopende contracten formeel opgezegd. Daarnaast is Dordt al druk bezig om het team voor komend seizoen vorm te gaan geven. Algemeen directeur Hans de Zeeuw zegt dat de club bezig is om iemand binnen te halen die gaat kijken naar data van spelers.

Voor het technisch hart van FC Dordrecht is het volgens de algemeen directeur 'nog goed te doen'. Maar de club is ook bezig om nog eens twee mensen erbij te betrekken. "Ze vinden het niet fijn om nu al genoemd te worden. Met met één iemand zijn we al wat verder mee", zegt De Zeeuw. FC Dordrecht wil met deze persoon dus óók data van spelers gaan analyseren. De bedoeling is dat de club vervolgens selectiever gaat kijken naar de aangeboden spelers.

"Er zijn al veel transfervrije spelers die bij ons aankloppen om hier te spelen", zegt De Zeeuw. "Dat gebeurt dagelijks. Het gaat ook om spelers uit Nederland."

Huurspelers

FC Dordrecht gaat voor volgend seizoen 'honderd procent' bij andere clubs aankloppen voor huurspelers. "Ik ben niet iemand die geld uitgeeft dat er niet is. Je moet realistisch zijn", zegt De Zeeuw. "We hebben een groot netwerk, met Fortuna Sittard en Norwich City. Feyenoord is een kleine optie. Die club ligt wat moeilijker, omdat Feyenoord Onder 21 in haar competitie moet presteren."

Kijk hieronder naar het interview met Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht. De tekst gaat verder onder de video:

Eind april wil FC Dordrecht de spelers en trainers, die een aflopend contract hebben, uitsluitsel geven over hun toekomst. Jan Zoutman, trainer van de Schapenkoppen, heeft ook een aflopende verbintenis. "Het is nog niet duidelijk wie volgend seizoen de hoofdtrainer is. Daar kan ik heel eerlijk over zijn", aldus De Zeeuw.

Op dinsdag verschijnt er nog een verhaal over FC Dordrecht. In dat artikel wordt de balans opgemaakt van de samenwerking met eredivisionist Fortuna Sittard.