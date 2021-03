Mogelijke vuurwerkbom gaat af voor Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel

Bewoners van de Nachtegaalstraat in Krimpen aan den IJssel zijn dinsdagochtend opgeschrikt door een harde knal. Volgens de politie is er rond 04:35 uur een explosie geweest voor de Mieraskerk. Het gaat mogelijk om een vuurwerkbom die daar is neergelegd.