Tientallen stankklachten na brand bij recyclingbedrijf in de Botlek

Nicole van Batenburg van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over de brand bij EMR

Bij recyclingbedrijf European Metal Recycling in de Quebecstraat in de Botlek heeft dinsdagochtend vroeg brand gewoed. Volgens de politie brak de brand rond 03:45 uur uit in een stapel schroot en metaal.

Bij het blussen komt veel stank vrij, die in een uitgestrekt gebied te ruiken is. Zo komen er stankklachten binnen vanuit Vlaardingen en Schiedam, maar ook uit de omgeving van Rotterdam The Hague Airport. Volgens de Milieudienst Rijnmond DCMR gaat het rond 06:30 uur om 58 klachten.

Het gaat om een metaallucht. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de stank om hun ramen gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten. Volgens DCMR zijn er geen gevaarlijke stoffen gemeten.

De brand is inmiddels onder controle. Volgens de brandweer neemt ook het aantal klachten van stankoverlast af. Het nablussen is nog wel in volle gang.