Het weer van vandaag: zonnig en warm

Vandaag is het zonovergoten en wordt het warm. Vanmiddag wordt het 19 graden langs de kust en 21 graden landinwaarts. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 4 graden in het oosten van de regio en 8 graden aan zee. De wind waait zwak tot aan zee matig en komt uit het zuidoosten.

Morgen kunnen we genieten van een bijna zomers aandoende dag. Het is zonnig en het wordt warm. De temperatuur komt nog wat hoger uit en varieert van 21 graden langs de kust tot 23 graden landinwaarts. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden- tot zuidwesten. In de middag kan de wind langs de kust vanaf zee gaan waaien.

Vooruitzichten

Donderdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt 15 graden langs de kust en 20 graden in het oosten van de regio. Op Goede Vrijdag en tijdens het Paasweekend zijn er perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog. Misschien valt er op Tweede Paasdag een lichte bui. Het wordt gevoelig kouder met in de middag een temperatuur tussen 9 en 13 graden. In de nacht kan het tijdens Pasen tot lichte vorst aan de grond komen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,9 graden en de minimumtemperatuur 3,9 graden. Er valt gemiddeld 14,2 mm neerslag.