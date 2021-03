Extra vaccins voor zorgpersoneel Ikazia, maar niet genoeg voor iedereen: 'Het glas is halfvol'

Ikazia Ziekenhuis-directeur Rob Kievit pleitte er anderhalve maand geleden al voor, maar nu komt er eindelijk wat meer schot in de zaak: vanaf dinsdag wordt gestart met het vaccineren van nog eens vierhonderd medewerkers van het Rotterdamse ziekenhuis. "Ik ben deels blij, het glas is halfvol", zegt Kievit.

Kievit sprak zich half februari al uit om niet alleen personeel te vaccineren dat direct met coronapatiënten in contact komt. "Als er een derde golf komt, moeten wij hen inzetten op de corona-afdelingen. Maar zij zijn nu niet gevaccineerd", zei hij toen.



Vierhonderd vaccins zijn nu beschikbaar gekomen. Dat is niet genoeg voor al het personeel. "Het is weer slechts een deel. We hebben gepleit om iedereen te vaccineren, maar dat is nog niet het geval. We zijn blij dat er weer een deel gevaccineerd wordt, maar het is nog lang niet alles."

Ranking

Om te bepalen wie wel en niet ingeënt wordt, heeft het ziekenhuis een ranking gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die niet als zorgmedewerker worden aangemerkt, maar wél aan het bed van een patiënt verschijnen, zoals bijvoorbeeld laboranten. Uiteindelijk blijven nog zo'n vierhonderd tot vijfhonderd mensen over die niet zijn gevaccineerd.

"Zij staan, net als alle burgers, op de lijst om gevaccineerd te worden. Maar ik pleit nog steeds: haal hen naar voren! Als wij horen dat er zeshonderdduizend tot zevenhonderdduizend vaccins liggen te wachten, dan willen we dat het naar voren wordt gehaald. Dat is wat we allemaal willen: vaccineren, vaccineren."

Of het ziekenhuis de derde golf goed aankan, met het vaccineren van slechts vierhonderd medewerkers? "We hebben voor de vaccinaties ook covidzorg geleverd. We hebben voldoende beschermingsmiddelen. Maar je wilt medewerkers die extra veiligheid bieden."