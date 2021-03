FC Dordrecht en Fortuna Sittard positief over samenwerking: 'Maar niveau zou nog omhoog mogen'

Hans de Zeeuw over samenwerking tussen FC Dordrecht en Fortuna Sittard: 'Het bevalt best goed'

"De samenwerking bevalt best wel goed. Maar het kan altijd beter", begint De Zeeuw. De samenwerking tussen beide clubs kwam pas laat in de transferwindow op gang, geven de Zeeuw en Ars aan. Op dat moment moest er nog genoeg worden afgestemd. "Maar ik ben op zich redelijk tevreden over het eerste jaar van de samenwerking", zegt de technisch manager van Fortuna Sittard.

Kijk hieronder naar het interview met algemeen directeur Hans de Zeeuw over de samenwerking tussen FC Dordrecht en Fortuna Sittard. De tekst gaat verder onder de video:

Minuten maken

Ars vertelt dat Fortuna per seizoen minimaal twee spelers bij FC Dordrecht stalt. Dat aantal kan oplopen naar vijf spelers. Vanuit sportief oogpunt is hij blij dat een aantal Fortuna-huurlingen momenteel aan de Krommedijk minuten maakt. "Zeker met oog op de coronatijd. Jong Fortuna Sittard speelt daarom niet. Je ziet niet voor niks dat Feyenoord een aantal spelers bij FC Dordrecht heeft gestald."

Zo ziet Ars dat Özgür Aktas alles speelt, Richie Musaba zich in de basis heeft gespeeld en Adnan Ugur een positieve ontwikkeling doormaakt. Maar aan huurlingen Veron Parkes en Dimitrios Ioannidis beleefde FC Dordrecht weinig plezier. Beide spelers zijn inmiddels weer terug gegaan naar Fortuna Sittard.

"Parkes was geen succes. Ionnidis was toen een communicatiefout tussen de toenmalige trainer Harry van den Ham en Fortuna Sittard. Van den Ham wilde een rechtsback en dat is Ioannidis niet echt", legt Ars uit. "Het zou net wat beter mogen", vindt De Zeeuw, die hoopt met de huurlingen van Fortuna Sittard de volgende stap met FC Dordrecht te gaan maken.

Spelers overnemen

Op het moment dat de samenwerking werd aangekondigd, werd er uitgesproken dat er niet meteen wonderen verwacht moesten worden. Hoewel Ars positief naar de huidige samenwerking kijkt, denkt hij dat het nog beter kan tussen Fortuna Sittard en FC Dordrecht. "Het niveau van de spelers moet omhoog", vindt hij.

Andersom kijken de Limbugers ook naar de Schapenkoppen. Zo liep middenvelder Jari Schuurman afgelopen zomer stage bij Fortuna. Een blessure gooide roet in het eten voor een langere stage. "We houden spelers in de gaten, maar er zijn momenteel geen spelers van FC Dordrecht die we zouden willen overnemen", zegt Ars.

Op dit moment heeft FC Dordrecht nog geen namen van Fortuna Sittard gekregen van spelers die komend seizoen gehuurd kunnen worden. "We hebben aangegeven aan welke spelers we denken, maar er is nog niemand vastgelegd", meldt De Zeeuw.

'Hopelijk kunnen we vervolgstap zetten'

"Ook denk ik dat we op het gebied van scouting en commercie nog stappen kunnen maken", zegt Ars. De Zeeuw is het met zijn collega van Fortuna Sittard eens en vult aan: "We zouden ook kunnen kijken hoe we sponsoren kunnen uitwisselen, maar door de coronacrisis is dit eigenlijk een beetje doodgebloed."

Ars hoopt de eerste vruchten te plukken bij de samenwerking tussen Fortuna Sittard en FC Dordrecht. Want Fortuna-spelers die nu in de eerste divisie acteren, moeten later wel bij het eerste elftal van de Limburgse eredivisionist worden afgeleverd. "Maar de samenwerking is voor meerdere jaren. Het gaat al redelijk goed. Hopelijk kunnen we de vervolgstap zetten", besluit Ars.