Coronanieuws: Kralingse Bos 'te druk', gemiddeld bijna 1000 besmettingen per dag

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 30 maart.

• Het RIVM meldde dinsdag 798 nieuwe coronabesmettingen in onze regio.

• Vanaf dinsdag wordt gestart met het vaccineren van nog eens vierhonderd medewerkers van het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis.

• Het plan om in geval van crisis op te schalen naar 1700 intensive care-bedden lijkt onhaalbaar .

• "Helaas krijgen wij minder vaccins dan we zouden willen, want we hebben zeker meer capaciteit om het weg te kunnen prikken", zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond .



18:20 Gemeenteraad Krimpen aan den IJssel: 'Geweld tegen pers, geweld tegen kerkgebouwen en de verheerlijking van geweld is onacceptabel'

De voltallige gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel veroordeelt in een gezamenlijke reactie de gebeurtenissen van de afgelopen dagen in het dorp. "Het geweld tegen pers, geweld tegen kerkgebouwen en de verheerlijking van geweld is onacceptabel," schrijft de raad namens alle fracties.

Afgelopen zondag is verslaggever Jacco van Giessen van Rijnmond aangevallen toen hij voor de Mieraskerk mensen wilde interviewen die de kerk bezochten. En in de nacht van maandag op dinsdag ontplofte een vuurwerkbom voor de ingang van de kerk.

18:01 Gemeente Rotterdam roept op: Kom niet meer naar het Kralingse Bos