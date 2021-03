Coronanieuws: gemiddeld bijna 1000 besmettingen per dag, GGD Rotterdam-Rijnmond zou meer kunnen prikken

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 30 maart.

Lees hier alle updates van maandag 29 maart terug.

• Het RIVM meldde dinsdag 798 nieuwe coronabesmettingen in onze regio.

• Vanaf dinsdag wordt gestart met het vaccineren van nog eens vierhonderd medewerkers van het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis.

• Het plan om in geval van crisis op te schalen naar 1700 intensive care-bedden lijkt onhaalbaar .