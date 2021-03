VIDEO: Beelden van explosie voor kerk in Krimpen

De explosie die dinsdagochtend rond 04:35 uur was voor de deur van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, is gefilmd. De beelden gaan rond op sociale media. Het lijkt te gaan om beelden van een beveiligingscamera.

Op de beelden is te zien dat iemand iets neerlegt voor de deur en vervolgens wegloopt. Daarna volgt een harde knal, waarbij veel rook vrijkomt.



Bewoners van de Nachtegaalstraat werden dinsdagochtend opgeschrikt door een harde knal. Niemand raakte gewond. Het pand heeft wel schade opgelopen. Zo zijn onder meer ruiten gesneuveld. De politie bevestigt dat het om vuurwerk gaat en doet verder onderzoek.



De Mieraskerk kwam afgelopen weekend nog in het nieuws, omdat daar een verslaggever van Rijnmond werd geduwd en geschopt toen hij verslag wilde doen van de opkomst van de zondagsdienst. Dit leidde tot veel commotie.



De aanval op Rijnmond-journalist Jacco van Giessen door een 43-jarige kerkganger kwam voor dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk niet als een verrassing. De voorganger van de Krimpense kerk zei zondagavond tijdens de dienst dat kerk en kerkgangers 'getergd en getreiterd zijn'. Dat valt te beluisteren in de preek die door de Oud Gereformeerde Gemeente Krimpen online is gezet.



Een kerkganger die dinsdagochtend wakker werd van de harde knal, is een kijkje komen nemen bij de Mieraskerk. "Dit doet ons heel veel verdriet", zegt hij over de schade die is aangericht. "Mensen accepteren niet meer dat we vrijheid van godsdienst hebben."

Volgens deze kerkganger heeft de dominee nooit begrip getoond voor het geweld. "Hij heeft gezegd dat mensen bepaalde emoties hebben. We zijn tegen geweld. Ik hoop dat we op een normale manier met elkaar om kunnen gaan."

De man biedt nogmaals zijn excuses aan voor het geweld waar verslaggever Jacco van Giessen zondag mee te maken had. "Als paal boven water staat dat dit niet goed is, maar laat ons met rust."