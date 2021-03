Podcast Sparta: 'Geweldig hoe Henk Fraser de kritiek op het spel pareert'

Ruud van Os en Anton Slotboom roepen Henk Fraser uit tot hun Spartaan van de Week is deze nieuwe aflevering van Podcast Sparta. De mannen vinden zijn optreden in FC Rijnmond een voorbeeld van hoe een trainer zich dient te verdedigen tegen kritiek.

Afgelopen vrijdag was Henk Fraser te gast bij ons en reageerde hij op de kritiek van de week ervoor, waarin Jan Everse en Geert den Ouden spraken over het spel van Sparta bij Heracles. "Het was een prachtige reactie," vindt Anton Slotboom. "Ook zijn lichaamstaal was geweldig."

"Ik ga ook weleens mee in de kritiek van een ander als ik daar aan tafel zit en dan zie ik mijzelf terug, denk ik... mwoah," vertelt Ruud van Os. "Ik vond dat Fraser gelijk had, als het slecht is, is het slecht. Maar dat gold niet voor de wedstrijd bij Heracles waar Sparta de volledige controle had."

De mannen spreken ook over de verjaardag van Sparta. Hoe de Rotterdammers elk jaar werk maken van 1 april, toont volgens Van Os aan dat de club inderdaad trots is op haar historie en dat het geen holle kreet is. Hij vertelt een mooie anekdote over 2008, toen hij terug naar Hamburg ging met oud-speler Robin Schmidt en toenmalig trainer Theo Vonk, om te praten over het beroemde Europacupduel.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl