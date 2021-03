Burgemeester na aanval op kerk in Krimpen: 'Dit raakt veel meer mensen dan alleen een gebouw'

"Een laffe daad?! Het is verschrikkelijk wat hier is gebeurd", zegt burgemeester Martijn Vroom van de gemeente Krimpen aan den IJssel over de explosie dinsdagochtend voor de Mieraskerk. "Het is al verbijsterend dat je 'handen af van journalisten' moet zeggen, maar dat je ook moet zeggen dat je geen explosieven mag plaatsen bij een kerk..."

De burgemeester noemt het ongelooflijk dat de kerk dit moet meemaken. "Ik heb met de mensen van de kerk gepraat en hun emoties zitten hoog. Het is enorm heftig. We hopen dat als je van mening verschilt, je gewoon normaal met elkaar in gesprek gaat. Dat iemand dít doet, is verbijsterend."

Op camerabeeld is te zien dat iemand iets neerlegt voor de deur van de kerk aan de Nachtegaalstraat en vervolgens wegloopt. Daarna volgt een harde knal.

De explosie staat op beeld:



De kerk kwam zondag in het nieuws, toen een verslaggever van Rijnmond werd aangevallen door een kerkganger. De burgemeester keurde dat gedrag zondag af. "Een journalist aanvallen is ver de grens over."



De kerkgangers zijn volgens Vroom aangedaan. "Het is ontzettend verdrietig voor iedereen waarvoor de kerk in deze tijd zo belangrijk is. Het is hun steun en toeverlaat en daar doe je dit mee. Dit raakt veel meer mensen dan alleen het gebouw."

De politie heeft inmiddels bevestigd dat het gaat om vuurwerk, maar laat in het midden om wat voor vuurwerk het precies gaat. "Ik ga ervan uit dat ze er alles aandoen om diegene te pakken en veroordeeld te krijgen."

"Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar als je geweld moet plegen om je punt te maken ben je van het padje af."