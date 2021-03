Bryan Smeets en Tim Coremans langer bij Sparta

Bryan Smeets is ook volgend seizoen speler van Sparta. De club heeft de optie in het aflopende contract van de middenvelder gelicht. Smeets kwam twee seizoenen geleden over van FC Oss. De Limburger was dit seizoen lange tijd bankzitter maar was de laatste wedstrijd tegen Heracles Almelo weer basisspeler. Ook het aflopende contract van doelman Tim Coremans is verlengd. De keeper uit Breda was het hele jaar geblesseerd, maar is bijna fit.