Alessandro Damen weg bij Excelsior

Doelman Alessandro Damen vertrekt definitief bij Excelsior. Het contract van de doelman uit De Meern wordt niet verlengd en Excelsior zal ook geen poging ondernemen om langer met Damen door te gaan. De in het verleden blessuregevoelige keeper stond sinds 2015 onder contract op Woudestein.

Na een paar zware knieblessures wist Damen zich steeds op te richten en was hij de afgelopen seizoenen eerste keeper bij Excelsior. De club gaat na dit seizoen flink door selecteren en heeft veel aflopende contracten formeel opgezegd. Bekend is al dat Luigi Bruins en Sander Fischer stoppen met het spelen van betaald voetbal. Stijn Meijer leverde deze week zelf zijn contract in.

Verder zullen de aflopende contracten van Thomas Oude Kotte, Robin van der Meer, Ahmad Mendes Moreira, Dylan Seys, Thomas Verhaar, Maarten de Fockert en Lars Blijenberg vooralsnog niet worden verlengd. Deze spelers hebben te horen gekregen dat Excelsior mogelijk in een later stadium alsnog met een contract komt, maar ze op dit moment niet in aanmerking komen voor contractverlenging.

Excelsior heeft Redouan El Hankouri, Niek den Heeten en Hervé Matthys laten weten dat de club geen gebruik maakt om de opties in hun contract te lichten en ze dus mogen vertrekken. Maandag werd al bekend dat de optie in het contract van de IJslandse spits Elías Már Ómarsson wel wordt gelicht, maar de club wil de topscorer eventueel wel deze zomer verkopen.