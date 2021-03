BP Raffinaderij Rotterdam onder verscherpt toezicht na 'enkele ernstige incidenten'

De raffinaderij van BP in de Europoort is onder verscherpt toezicht gesteld door de Milieudienst Rijnmond DCMR en de provincie Zuid-Holland. Aanleiding daarvoor zijn volgens de provincie Zuid-Holland 'enkele ernstige incidenten, een zware overtreding die tijdens een inspectie is geconstateerd en de manier waarop het bedrijf met deze zaken is omgegaan'.

De DCMR doelt daarmee onder meer op de lekkage van waterstoffluoride in 2020. Een medewerker die met de giftige stof in aanraking was gekomen, is destijds naar het ziekenhuis vervoerd. Waterstoffluoride kan bij aanraking de huid en het onderliggende weefsel tot op het bot wegvreten.

Met waterschermen kon destijds worden voorkomen dat de stof zich buiten het terrein van de raffinaderij in gevaarlijke concentraties kon verspreiden.



Stankklachten

Een ander punt van de DCMR is een stroomstoring eerder dit jaar, waarna er vanuit de omgeving 69 klachten binnenkwamen over een zwavel- of petroleumgeur. Ook stelde de milieudienst een zware overtreding vast bij de koel- en blusleidingen van enkele glasopslagbollen.

"De houding en het gedrag van BP tijdens inspecties en bij de afhandeling van incidenten geven de provincie en DCMR niet het vertrouwen dat incidenten in de toekomst worden voorkomen", zegt de provincie. "Opgevraagde informatie en documenten komen moeizaam beschikbaar en bij incidenten krijgen inspecteurs geen of minimaal toegang tot de controlekamer."

De provincie en milieudienst hopen hier verandering in te brengen via het verscherpt toezicht. De DCMR voert nog verdere onderzoeken uit, zoals gebruikelijk is wanneer een bedrijf onder verscherpt toezicht is gesteld.

'Veiligheid heeft prioriteit'

Een woordvoerder van BP zegt in een reactie dat ook het bedrijf zorgen heeft naar aanleiding de incidenten. "Het past niet bij de manier waarop wij werken. Veiligheid heeft altijd de eerste prioriteit. We betreuren wat is gebeurd en zullen er alles aan doen om herhaling te voorkomen. Wij hebben de incidenten onderzocht en de bevindingen gedeeld met de provincie. Daarnaast willen we graag het vertrouwen van de provincie weer winnen."