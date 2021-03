GGD Rotterdam-Rijnmond kan meer prikken, maar: 'wij krijgen minder vaccins dan we zouden willen'

De teller van weggeprikte coronavaccins in Nederland bleef vorige week steken op 280.570. En dat terwijl het ministerie van Volksgezondheid een weekdoel van meer dan 400 duizend prikken had gesteld. Waarom werd er dan een stuk minder geprikt dan verwacht? "Helaas krijgen wij minder vaccins dan we zouden willen, want we hebben zeker meer capaciteit om het weg te kunnen prikken", zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) erkende maandag dat de prognose van het aantal vaccinaties vorige week niet helemaal klopte. De komende weken zullen we volgens De Jonge wel weer iedere week "de bodem van de koelkast in zicht hebben" en "zoveel mogelijk wegprikken". Komende week hoopt de minister dat er tussen de 400 duizend tot 500 duizend prikken gezet kunnen worden.

"Kom maar met meer volume onze kant op als ze op de plank liggen", vertelt Danny Colijn, verantwoordelijk voor het vaccineren bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. "Wij zijn er klaar voor. De locaties zijn ingericht, het personeel is er."

De GGD krijgt op dit moment ongeveer zeven procent van alle vaccins in Nederland. Zo'n vierhonderd prikkers staan vervolgens klaar om die vaccins te zetten bij de inwoners van de regio. Colijn: "Die mensen zouden wij graag inzetten, want dat is toch de uitweg uit deze crisis."

Gat van 15 duizend

"Wij zouden 35 duizend prikken per week kunnen zetten. Maar we krijgen ongeveer 20 duizend vaccins per week. Dat aantal ligt fors lager. Onze capaciteit groeit ook nog elke week, de komende maanden wordt er verder opgeschaald naar negentien priklocaties. Maar daarmee lopen we dus ook verder uit van het daadwerkelijke aantal vaccins dat we krijgen."

Aan minder personeel en priklocaties inzetten denkt Colijn voorlopig niet. "Ik denk niet dat het handig is als wij in de vertraging gaan. De leveringen zijn grillig, maar op het moment dat we onverwachts een grote lading vaccins binnen krijgen willen wij niet dat we ze niet weg kunnen zetten bij de bewoners van de regio Rijnmond. We willen er klaar voor zijn."