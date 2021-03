Tunnelbouwers Blankenburgverbinding maken beton op bouwplaats: scheelt 25 duizend vrachtwagens op de weg

Het beton dat nodig is voor de aanleg van de Blankenburgverbinding tussen de A20 en A15 wordt ter plekke op de bouwplaats gemaakt. Het zand en grind dat daarvoor nodig is zal per schip worden aangevoerd en dat scheelt veel bouwverkeer op de wegen rond Vlaardingen en Maassluis. De betoncentrale start deze week en zal zo'n twee jaar lang in bedrijf zijn.

Volgens projectmanager Robbert de Groot van bouwconsortium BAAK moet er in totaal zo'n 250 duizend kuub speciaal beton worden aangemaakt. "Omdat we alle grondstoffen over water aanvoeren en het beton hier zelf maken, scheelt dat heel veel vrachtverkeer op de wegen hier in de buurt. Zo houden we de overlast voor met name Vlaardingen en Maassluis zo klein mogelijk", zegt De Groot op de plek waar deze week de eerste schepen zullen aanmeren.

"Reken maar uit. In een betonmixer gaat zo'n 10 kuub, dus we hebben het dan over 25 duizend vrachtwagens die het beton niet over de weg hoeven aan te leveren."

Bekijk hieronder de reportage:



'Bouwblubber'

Het beton is voornamelijk nodig voor de tunnelwerkzaamheden aan de noordkant van het Blankenburgtracé. Daar wordt de rijbaan verdiept onder het maaiveld aangelegd en zal het gros van de grijze 'bouwblubber' worden gebruikt voor de bouw van de Hollandtunnel en de aansluiting op de A20.

De twee tunneldelen die op de bodem van Het Scheur komen te liggen zijn bedoeld voor de Maasdeltatunnel. Deze delen worden gebouwd in het droogdok van Damen Verolme nabij Rozenburg, dat door de coronacrisis beschikbaar was. Om de twee tunnels aan de noordzijde te verbinden zal ook onder water beton worden gestort. Duikers zijn in de met water gevulde bakken bezig met het aanbrengen van de bewapening. Donderdag 1 april zal het eerste beton vloeien.

"We hebben hier tien compartimenten waarvan er negen met onderwaterbeton wordt gestort. De grootste stort omvat tienduizend kuub beton, dat is 100 uur achter elkaar, dag en nacht, beton storten. Voor de echte betonjongens begint nu pas het echte werk. Dan gaat het op een tunnel lijken", zegt De Groot.

Duikers zorgen voor het aanbrengen van bewapening voor het beton in de tunnelbakken vol water.



Mengmeester

"Here is where the magic happens", zegt hoofd-uitvoerder Conrad Hordijk breed lachend terwijl hij wijst naar de kade. "De schepen gaan de grondstoffen hier aan de kade afleveren. Het gaat vervolgens met een shovel en een transportband naar de betoncentrale die we deze week hebben opgebouwd en dan gaat de mengmeester aan de slag."

Henk de mengmeester zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid cement, zand, grind en water in de mixer komt. "Dit beton heeft een wat hogere eindsterkte dan gewoon beton. Vooral als we onder water storten moet het werk doorgaan en zijn we soms wel veertig uur achter elkaar aan het storten", blikt Hordijk vooruit. De operatie beton storten gaat zo'n twee jaar duren.

Hordijk noemt het project uniek. "Dat we een eigen loswal hebben en daarmee Maassluis en Vlaardingen ontlasten, omdat alles via het water of via de logistieke route vanaf de A20 komt", schetst Hordijk, die eerder al aan de Botlekbrug en de Ketheltunnel werkte. "Als civiele bouwers vinden we het mooi dat we een eigen betoncentrale op het werk hebben. Je ziet het steeds vaker bij grote infrawerken."



Rauwe mentaliteit

De olijke Amsterdammer straalt op het bouwterrein. "Heerlijk en bijzonder om weer in het Rotterdamse te werken", lacht hij. "Goede mentaliteit hier en mooi werk hier, alles zit erin. Lekker wat moois maken met die jongens hier. Allemaal verschillende culturen, verschillende taken, de rauwe mentaliteit, aanpakken, daar hou ik ook wel van. Nu zijn we de betoncentrale nog aan het afstellen, want eerder stond het gevaarte bij Schiphol voor de bouw van een viaduct over de A4. Ook bij de bouw van de Ketheltunnel werd-ie al gebruikt. 1 april moet-ie hier operationeel zijn, en dat is geen grap", lacht Hordijk.

Ook projectmanager Robbert de Groot is blij met de komst van een eigen betoncentrale. "Dat scheelt voor de omgeving heel veel vrachtverkeer op de wegen. De grondstoffen zand en grind worden op zee gewonnen en in Vlissingen gesorteerd voordat het per schip hierheen komt", legt De Groot uit. Het grind wordt overigens opgebaggerd in de monding van de Britse rivier de Theems. "Dan doen de Engelsen een beetje mee met de bouw", lacht de manager.