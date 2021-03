Jarenlange celstraffen voor mannen die Rayonel Gabriel overdag in slijterij doodschoten

De twee mannen die in 2018 een man doodschoten in een slijterij aan de Riederlaan in Rotterdam-Hillesluis moeten ruim 11 en 8 jaar de cel in. Ze kregen in eerste instantie 14 en 10 jaar gevangenisstraf, maar gingen in hoger beroep. Het gerechtshof in Den Haag geeft nu lagere straffen, omdat die volgens het hof beter passen bij soortgelijke zaken.