Winnaar Duncan Laurence openingsact van Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam

Duncan Laurence, de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 2019 in Tel Aviv, treedt live op in Rotterdam Ahoy tijdens het songfestival 2021 in mei. Hij opent de eerste halve finale en laat tijdens de finale op zaterdag ook een nieuw nummer horen.

Arcade, het nummer waarmee Duncan Laurence namens Nederland het songfestival twee jaar terug won, is al meer dan een miljard keer gestreamd. Vorige week maakte de artiest nog zijn debuut op de Amerikaanse tv met een ingetogen versie van de hit.

"Ik heb heel veel zin in om op te mogen treden op het Eurovisie Songfestival. We hebben er met z'n allen zo lang op moeten wachten, maar het is bijna zo ver. Het is super bijzonder om terug te mogen keren op het podium van het songfestival, waar het voor mij, twee jaar geleden, allemaal begon", zegt Duncan Laurence.

Vorig jaar ging het songfestival niet door vanwege de coronacrisis. Dit jaar gaat het evenement wel door, met live-optredens van alle deelnemende landen in Ahoy. Of er publiek bij kan zijn, is nog even de vraag.

In mei vertegenwoordigt Jeangu Macrooy Nederland tijdens de 65ste editie van het songfestival, met het nummer 'Birth of a new Age'.