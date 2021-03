Van Eijck over het succes van Victoria: 'Iets terugdoen voor de club staat gelijk aan presteren'

De hockeysters van Victoria zijn met een enorme opmars bezig in de hoofdklasse. Vorig weekend werd het degradatieduel met Laren met 2-1 gewonnen. Sabine van Eijck is een belangrijke speelster op het middenveld. En een kind van Victoria. 'Het gaat om de liefde voor de club.'

Met rugnummer 4 danst Sabine van Eijck over het middenveld van Victoria. Het liefst met de bal aan de stick, want aan verdedigen heeft ze een hekel zegt ze zelf. "Ik ben vooral iemand die op snelheid naar voren wil hockeyen. Acties op snelheid vind ik gewoon het leukst", vertelt de 23-jarige Van Eijck, die Construction Management and Engineering studeert aan de TU in Delft.

Coach Lennard Poillot heeft wel een zwak voor Sa (de andere Sabine in de ploeg wordt Bi genoemd). "Qua hockey heeft ze heel veel in huis. Sabine is wel af en toe nog iets te lief. Het is allemaal heel mooi, maar af en toe moet het ook iets harder. Maar ze heeft een enorm hoge gunfactor. Dat betekent dat als ze mij ergens op wijst, dat ik daar wel een beetje naar luister." Sowieso in de auto, want een andere bijnaam van Van Eijck is savigatie. Van Eijck wijst Victoria de weg in uitwedstrijden.

Familie op Vic

De familie Van Eijck is een begrip op Victoria. Vader Boudewijn geeft training aan Dames-1, moeder Els aan de mini's en de meisjes D1 en broer Casper is coach van de jongens C1. Daarnaast hockeyt Casper samen met andere broer Joost in Heren-1. "Ja, het is volle bak hier op Vic", lacht Van Eijck.

"Aan de keukentafel gaat het heel veel over hockey. Hartstikke leuk. Dit is ons tweede thuis. Voor ons staat iets terugdoen voor de club gelijk aan het willen presteren. Dat is wel uniek. Ik denk niet dat er veel hoofdklasse clubs er zo inzitten. Een familieclub, maar toch op het hoogste niveau", spreekt Van Eijck.

De damesploeg van Victoria heeft als doel om in de hoofdklasse te blijven. Droomdoel is rechtstreekse handhaving. De nummer 12 degradeert rechtstreeks, de nummers 10 en 11 spelen tegen de ploegen die als tweede en derde eindigen in de promotieklasse, mits deze nog wordt gespeeld. Victoria staat momenteel tiende. Poillot kijkt verder dan de eindklassering.

Plezier minstens even belangrijk

Poillot: "Het is belangrijk dat we het leuk vinden om voor dit team te hockeyen. Ik zou het heel erg vinden als we wel in de hoofdklasse blijven, maar dat niemand het seizoen leuk vond. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen het naar z'n zin heeft en dat ze ook volgend jaar hier willen hockeyen. Dat is misschien wel belangrijker dan puur in de hoofdklasse blijven."

Van Eijck heeft het sowieso naar haar zin bij Victoria. De club uit Kralingen gaat nooit uit haar hart. "De club geeft heel veel aan ons en we krijgen veel gezelligheid teug. Het gaat er om dat je liefde voor je club hebt. Dat je wat terug probeert te doen. Dat is Victoria."