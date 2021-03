Zo beleefden de 'Uppers' het coronajaar, vooral tweede lockdown zorgde voor stress

Korte lontjes, lange tenen. Het afgelopen coronajaar viel niet mee, ook niet voor de 'Uppers' van de Up Social Club in Oud-Beijerland. De cliƫnten van deze dagbesteding voor jonge mensen met een verstandelijke beperking zagen veel activiteiten wegvallen en zaten ook lange periodes thuis. "Maar het was zeker geen verloren jaar", vindt begeleidster Rianne van Westen.

Van Westen en haar team moesten steeds snel schakelen als de maatregelen werden aangescherpt. "Zeker van de tweede lockdown hebben de uppers veel last en stress gehad. Dus we hebben als begeleiders veel bij elkaar gezeten om te bedenken waar de pijn zat en hoe we die iets konden verzachten. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de uppers wekelijks tasjes thuis kregen met opdrachten waarbij ze moesten tuinieren, koken en sporten. En we zijn ook weer zo snel mogelijk open gegaan."

"We zouden samen kerstlunch hebben en toen kregen we opeens te horen dat we dicht gingen. Dat was wel een enorme teleurstelling", vertelt Upper Kelly-Jane. "Het was een moeilijke periode, maar we zijn nu toch weer met een goed gevoel gestart." Corrie vult aan: "Saai was het, al dat thuiszitten. De vakantie naar Disneyland Parijs ging niet door. Dat vond ik echt heel jammer."

Onzekerheid

Upper Joëlle geeft toe dat het soms lastig was om weer vrolijk haar bed uit te komen. "Vooral door de onzekerheid. Niet weten hoe lang het nog ging duren." De Up Social Club is ontzettend belangrijk voor haar. "De gezelligheid, de sfeer, het samen zijn en begrepen worden."

De groep werkt met de nodige aanpassingen, bijvoorbeeld met de anderhalvemeterregel en mondkapjes voor begeleiders. Dat was wennen, maar het heeft ook laten zien dat sommige dingen misschien wel beter werken. Zo is Upper Daan ontzettend blij met het werken in kleinere groepjes. "Heel fijn vind ik dat. Het is voor mij een stuk rustiger zo."

Tekst gaat verder onder de foto



Eén van de grootste tegenvallers dit jaar was het wegvallen van El Flaco, het Italiaanse restaurant dat in het pand van de Uppers zat. Ze mochten hier volop meehelpen in de keuken en de bediening. Maar het restaurant heeft de crisis niet overleefd. "Dat was wel even heel erg zuur," legt Rianne uit. "We hadden echt een band opgebouwd en de horeca staat bij de cliënten met stip op één als het gaat om wat ze liefste doen."

Nieuw restaurant

En dus wil Up Social Club zelf een restaurant beginnen. "Met een sociaal karakter, één keer in de week bijvoorbeeld. Eten wat de pot schaft, wat mensen het waard vinden doen ze in de donatiepot. Zo zorgen we hopelijk voor een sfeer waarbij het voor iedere beurs mogelijk is om uit eten te gaan."

Tekst gaat verder onder de foto



Met dat idee in gedachten wordt er al volop geoefend in de keuken. Er wordt prei gehakt, tijm van takjes geregen en gehakt gekruid. Heerlijk om te zien, ook voor de begeleiders. Zij staan dagelijks voor een uitdaging, want door veel programma-onderdelen, zoals het organiseren van feestjes en vergaderingen, is even een streep gegaan.

"Ons hoofddoel is integratie, maar er valt nu niks te integreren. Alles wat we deden is weg. Maar met wat aanpassingen gaat iedereen nu aan het einde van de middag toch weer naar huis met het gevoel dat ze een goede dag hebben gehad. En daar ben ik wel heel trots op", zegt Van Westen.