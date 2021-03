Nieuw in Erasmus MC: Hologrammen van embryo's om effect leefstijl moeder te onderzoeken

Een scherm waar reusachtige hologrammen van ongeboren baby's op worden geprojecteerd. Van embryo's om precies te zijn. Dat gebeurt op een zogenoemde 'vitual reality wall' die het Erasmus MC in gebruik heeft genomen. De nieuwe 'gadget' wordt gebruikt voor 'Generation R Next': een onderzoek naar ongeboren kinderen. "We willen zien wat voor effect leefstijlfactoren zoals roken hebben op de ontwikkeling van de baby."

In een donkere kamer op de 29e verdieping van Erasmus MC staat het nieuwste snufje van onderzoekers Clarissa Wiertsema en Naomi Graafland. De 'I-wall' van 3 meter breed en 2 meter hoog waarop de embryo's worden geprojecteerd. De onderzoekers kunnen met een afstandsbediening inzoomen op de embryo's en ze 360 graden draaien.

Bekijk hieronder de reportage:



Clarissa en Naomi volgen de zwangerschap van 3500 Rotterdamse vrouwen die meedoen aan 'Generation R Next'. Dit doen ze al vóór de conceptie, vanaf de kinderwens. Op drie momenten in de vroege zwangerschap komen de moeders langs op het onderzoekscentrum om bij 7, 9 en 12 weken om zeer gedetailleerde 3D-echo’s te laten maken.

"De laatste jaren blijkt dat de leefstijl van de ouders vóór en tijdens de zwangerschap van grote invloed is op het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van het kind in de rest van zijn of haar leven. Ik hoop dat stellen hun zwangerschap zo gezond mogelijk kunnen doorlopen. En dat we ze goed kunnen voorbereiden op het krijgen van een baby."

De onderzoekers hebben inmiddels al voldoende aanmeldingen voor het onderzoek binnen. Meedoen is niet meer mogelijk.