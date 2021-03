'Te druk in het Kralingse Bos': gemeente roept op een andere plek te zoeken

De gemeente adviseert een ander plekje in de zon op te zoeken. Ook andere parken in Rotterdam trekken veel mensen.

"Tering, het is druk", zegt een jonge vrouw die met vriendin aankomt bij het Vroesenpark in Rotterdam. Mensen zitten gemoedelijk in groepjes te drinken. Af en toe stijgt er ergens een rookpluimpje op van een barbecue die aan gaat. "We appten elkaar vanmorgen al om plannen te maken", vertelt een jongen die met zijn vriendin en een bevriend stel op handdoeken zit. "Het is zo lekker. We blijven nog even en gaan maar een pizza bestellen denk ik."

Bij de ingang van het park is de eerste pizzakoerier al gespot met drie dozen op elkaar gestapeld, ziet onze verslaggever ter plekke.