Bouw depot Boijmans klaar, nu kunstwerken installeren

Jarenlang is er aan gebouwd, maar nu is depot Boijmans bijna klaar. De laatste technische klusjes worden afgerond en over een paar weken zullen de eerste vrachtwagens met kunststukken arriveren. Rijnmond wordt alvast rondgeleid door directeur Ina Klaassen van het museum.

De grote spiegeldeuren van de publieksingang zijn nog gesloten. Via de personeelsingang en een aantal laad- en los plekken komen we in de entree. Hier stonden tot een paar weken geleden nog steigers, maar inmiddels is het nu afgebouwd en wordt de ruimte schoongemaakt.

"Inmiddels is er een stalen verhoging met een gele vloer ingebouwd", zegt Ina Klaassen van Boijmans. "Het is een ontwerp van architect en kunstenaar John Körmeling. Deze verhoging (een tussenverdieping) geeft de entree meer ruimte en een andere beleving. Bovenop komen de doorzichtige lockers, waar de jassen en de tassen in opgeborgen kunnen worden. Onder de verhoging komen ook nog zwevende lockers én ook de museumwinkel. Dit is ook de plek waar de rondleidingen gaan starten."



Via de trappen gaan we naar de grootste tentoonstellingsruimte toe. "Deze ruimte is bijna net zo groot als de middenzaal van het Bodon-gebouw in het museum zelf. Hier worden presentaties gemaakt. Maar geen tentoonstellingen zoals in het museum, dus geen kunsthistorische tentoonstellingen, maar meer presenties die gaan over verzamelen of over de collectie zelf."

Kunst kijken in de kluizen

Op diverse plekken in het gebouw kan je als publiek direct in de kluizen met de kunstwerken kijken. Volgens museumdirecteur Klaassen is dat niet erg gebruikelijk: "Je ziet de achterkant van het museum. Dat wat altijd achter een dichte deur zit, zie je hier in volle glorie. En met een rondleiding kan je er zelfs in."

In sommige kluizen wordt op dit moment druk gewerkt met stofzuigers om de ruimte stofvrij te krijgen. Het is pas een eerste schoonmaak. Voordat de kunstvoorwerpen erin kunnen, moeten de ruimten grondig worden gereinigd en daarna geacclimatiseerd.

Opvallend aan het depot zijn de dertien vitrines. Je loopt eigenlijk door een glazen tunnel waar aan de wanden kunstwerken te zien zullen zijn. Bij de vitrines op de bovenste etage kijk je door de glazen vloer, dertig meter naar beneden. De vitrines zijn ontworpen door beeldend kunstenaar Marieke van Diemen



'Militaire operatie' om kunst te installeren

Buiten het depot worden de laatste bomen aangeplant en worden de tegels nog gelegd. Binnen zijn de schoonmakers bezig. Over een paar weken wordt begonnen om de eerste kunstvoorwerpen hier naar toe te brengen. "We zijn al tweeënhalf jaar bezig met de voorbereidingen. Het is echt een militaire operatie. Het zal zo’n drieënhalve maand duren."

Open in het najaar

Inmiddels is het door MVRDV ontworpen depot van Museum Boijmans van Beuningen nu al een veel besproken en gefotografeerd object. Nationaal maar ook internationaal is er veel belangstelling voor. Een exacte datum voor de grote opening is er nog niet, maar volgens museumdirecteur Klaassen gaat het depot zoals het er nu uitziet in oktober open.