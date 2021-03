Harroui en invaller Malacia winnen ruim van Hongarije en plaatsen zich voor kwartfinale EK

Na twee eerdere gelijkspelen op het EK tegen Roemenië en Duitsland had Nederland maar één taak: winnen van Jong Hongarije. Toch was de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi afhankelijk van de uitslag bij Roemenië-Duitsland. Dat duel mocht niet in 2-2 eindigen, want dan was Oranje op basis van onderling resultaat uitgeschakeld. De Duitsers en Roemenen kwamen niet verder dan 0-0, waardoor Oranje als groepswinnaar door is naar de laatste acht.



Vanaf het begin van de wedstrijd was Jong Oranje de baas over de Hongaren. Het veldoverwicht resulteerde echter niet direct in doelpunten. Op slag van rust brak AZ-speler Dani de Wit de ban door de bal met links voorbij de Hongaarse doelman te schuiven: 1-0.

Na rust viel Feyenoorder Tyrell Malacia in en werd het al snel 2-0 door een benutte penalty van Myron Boadu. Via goals van Cody Gakpo (2x), Sven Botman, Brian Brobbey en een Hongaarse penalty werd het uiteindelijk 6-1.

Feyenoorders Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida bleven negentig minuten op de bank. Het toernooi voor Jong Oranje kent nu een break en gaat eind mei verder met de kwartfinale.