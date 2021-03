Vakbonden en RET bereiken toch nog cao-akkoord na moeizame onderhandelingen

Het waren lange onderhandelingen die steeds weer stuk liepen. De vakbonden dreigden zelfs met acties van het personeel, maar nu is er toch een nieuw cao-akkoord bereikt met de RET. De bonden en de RET hebben samen afgesproken dat er geen versoberingen komen in de arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe cao loopt tot 2022. In hoofdlijnen blijven de arbeidsvoorwaarden hetzelfde als in de oude cao, krijgen alle medewerkers eenmalig 400 euro en komt er een taskforce om voorstellen te doen over productiviteitsverbeteringen. Er wordt ook gewerkt aan een regeling vervroegd uittreden voor zware beroepen. Die regeling moet er voor de zomer zijn. De spanningen liepen hoog op tijdens de onderhandelingen.

Het is sowieso een spannende tijd voor de RET. De gemeente ging onlangs akkoord met een voorstel om de dienstregeling in te perken en te snijden in het aantal conducteurs en veiligheidsmedewerkers.De vakbonden leggen het huidige voorstel binnenkort voor aan hun achterban.